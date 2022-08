Basket | le stelle degli Europei 2022 | Jokic | Antetokounmpo e Doncic guidano un foltissimo gruppo NBA

Leggi su oasport

(Di martedì 30 agosto 2022) Verrebbe da dire la NBA alla conquista dell’Europa. Giovedì si alzerà il sipario su un’edizione di Eurodavvero ricchissima di, alcune dominanti anche oltreoceano. Bastano solo i nomi per capire che spettacolo saranno questi: Nikola, Giannise Luka. Il due volte MVP della NBA è pronto a trascinare la Serbia dopo la delusione della mancata qualificazione alle Olimpiadi e che si candida ad essere una delle principali favorite per la vittoria finale. Una Serbia che potrà contare anche sul miglior giocatore dell’ultimo Eurolega, Vasilije Micic, e su uno come Nemanja Bjelica, che tornerà quest’anno in Europa con la maglia del Fenerbahce dopo aver vinto l’anello con i Golden State Warriors. Chi vedremo da vicino noi italiani è Giannis ...