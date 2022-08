Ultime Notizie Roma del 29-08-2022 ore 12:10 (Di lunedì 29 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina Aggiungi al 187 esimo giorno in merito a nuove sanzioni contro il Cremlino Vorrei le spiega difficile che tutta l’unione di aloe stretta sui visti russi chiedeva cosa ancora Mosca 9 Uomini e Donne sotto i morti nelle Ultime ore oltre 200 attacchi nella regione di zaporizhia dove c’è il rischio di una fuoriuscita di sostanze radioattive dalla centrale secondo la società Nazionale ucraina per la produzione di energia nucleare la missione dell’agenzia internazionale per l’energia atomica arriverà la centrale nucleare di zaporizhia entro la fine di questa settimana lo ha annunciato il direttore generale della gli ha Rafael grossi i militari russi devo uscire dallo stabilimento non hanno niente da fare lì ha scritto su ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 agosto 2022)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina Aggiungi al 187 esimo giorno in merito a nuove sanzioni contro il Cremlino Vorrei le spiega difficile che tutta l’unione di aloe stretta sui visti russi chiedeva cosa ancora Mosca 9 Uomini e Donne sotto i morti nelleore oltre 200 attacchi nella regione di zaporizhia dove c’è il rischio di una fuoriuscita di sostanze radioattive dalla centrale secondo la società Nazionale ucraina per la produzione di energia nucleare la missione dell’agenzia internazionale per l’energia atomica arriverà la centrale nucleare di zaporizhia entro la fine di questa settimana lo ha annunciato il direttore generale della gli ha Rafael grossi i militari russi devo uscire dallo stabilimento non hanno niente da fare lì ha scritto su ...

