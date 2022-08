Ultime Notizie Roma del 29-08-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 agosto 2022)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio il caro energia centro della proposta di Matteo Salvini servono armistizio politico le bollette non sono di destra né di sinistra e se non si agisce subito ci sarà una strage di aziende italiane S leader della Lega Infatti serve mi dare la Francia stanziare subito 30 miliardi per contenere gli aumenti del gas per questo serve un accordo tra tutte le forze politiche che sostengono il governo e riunire subito e Consiglio dei Ministri secca la smentita del governo non sono in arrivo misuri minenti siamo in affari correnti fai sapere una ponte che risponde con un no comment a l’idea di imitare il modello francese con un caro bollette oltre €700 di costi in più andiamo a togliere la protezione sociale durante la pandemia c’è stato un assalto ai supermercati fui costretto a ...