Tutto pronto per il tour di Alex

Alex, finalista di Amici 2021, sarà il 3 settembre all'Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea con il "Non siamo soli tour". La tournée, prodotta e organizzata da Vivo Concerti e Friends & Partners e promossa in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management, proporrà sia date estive all'aperto sia appuntamenti nei club italiani e sarà l'occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo primo lavoro discografico Non siamo soli. Gli show si terranno sabato 3 settembre a Zafferana Etnea (CT) all'Anfiteatro Falcone Borsellino, venerdì 9 settembre a Porto Recanati (MC) all'Arena Beniamino Gigli, mercoledì 9 novembre a Roma al Largo Venue e mercoledì 23 novembre a Milano al Fabrique. Alex, vero nome Alessandro Rina, trascorre la sua adolescenza tra la provincia di Como, dove vive con la madre, e ...

