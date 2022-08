Ti riposi così? Puoi sviluppare una demenza dopo i 60 anni (Di lunedì 29 agosto 2022) Bisogna comprendere che non si tratta del tempo che trascorriamo seduti a influire su un possibile rischio di demenza, ma il tipo di attività sedentaria che invece viene eseguita mentre lo siamo a fare la differenza. I danni di una vita troppo sedentaria sono noti a tutti, non fa bene trascorrere tante ore seduti e non muoversi, almeno ogni tanto bisognerebbe alzarsi dal comodo divano e muoversi, fare quattro passi anche se siamo a casa e non abbiamo voglia di uscire. Uno studio ha dimostrato che è soprattutto la tipologia di attività sedentaria svolta a influire sul rischio di sviluppare una possibile demenza. Attenzione quindi a non trascorrere troppo tempo della giornata seduti, ma soprattutto attenzione alla qualità del tempo che dedichiamo seduti e quindi a che tipo di attività ci dedichiamo mentre ... Leggi su formatonews (Di lunedì 29 agosto 2022) Bisogna comprendere che non si tratta del tempo che trascorriamo seduti a influire su un possibile rischio di, ma il tipo di attività sedentaria che invece viene eseguita mentre lo siamo a fare la differenza. I ddi una vita troppo sedentaria sono noti a tutti, non fa bene trascorrere tante ore seduti e non muoversi, almeno ogni tanto bisognerebbe alzarsi dal comodo divano e muoversi, fare quattro passi anche se siamo a casa e non abbiamo voglia di uscire. Uno studio ha dimostrato che è soprattutto la tipologia di attività sedentaria svolta a influire sul rischio diuna possibile. Attenzione quindi a non trascorrere troppo tempo della giornata seduti, ma soprattutto attenzione alla qualità del tempo che dedichiamo seduti e quindi a che tipo di attività ci dedichiamo mentre ...

