Sondaggi Tecnè: Fdi allunga sul Pd, in crescita il M5S (Di lunedì 29 agosto 2022) Nelle ultime intenzioni di voto registrate dai Sondaggi Tecnè per il Tg5, Fratelli d’Italia incrementa il suo vantaggio sul Pd, guadagnando lo 0,3% rispetto all’ultima rilevazione e portandosi così al 24,6%. Pesante calo per i dem che perdono quasi un punto percentuale e scivolano al 22,6%. Ora si trovano a due punti di distanza da Fdi. In flessione sia Lega che Forza Italia rispettivamente al 12,7% e al 11,1%. In crescita le quotazioni del Movimento 5 Stelle che passa dal 10,2% al 10,5%. Il terzo polo formato da Azione e Italia Viva sfiora il 5% (+0,1% rispetto alla precedente rilevazione). L’ultimo partito a essere sopra la soglia di sbarramento è Sinistra Italiana/Verdi stimata al 3,3%. Italexit è di appena un decimo sotto tale soglia (2,9%), seguono +Europa (2,5%), Noi Moderati (1,2%) e Impegno Civico (0,6%). Gli altri ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 29 agosto 2022) Nelle ultime intenzioni di voto registrate daiper il Tg5, Fratelli d’Italia incrementa il suo vantaggio sul Pd, guadagnando lo 0,3% rispetto all’ultima rilevazione e portandosi così al 24,6%. Pesante calo per i dem che perdono quasi un punto percentuale e scivolano al 22,6%. Ora si trovano a due punti di distanza da Fdi. In flessione sia Lega che Forza Italia rispettivamente al 12,7% e al 11,1%. Inle quotazioni del Movimento 5 Stelle che passa dal 10,2% al 10,5%. Il terzo polo formato da Azione e Italia Viva sfiora il 5% (+0,1% rispetto alla precedente rilevazione). L’ultimo partito a essere sopra la soglia di sbarramento è Sinistra Italiana/Verdi stimata al 3,3%. Italexit è di appena un decimo sotto tale soglia (2,9%), seguono +Europa (2,5%), Noi Moderati (1,2%) e Impegno Civico (0,6%). Gli altri ...

