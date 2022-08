Serie A, tutte le probabili formazioni del turno infrasettimanale (Di lunedì 29 agosto 2022) Continua il tour de force della Serie A 2022-23, con il calendario contingentato causa Mondiali. Nel massimo campionato, è già... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) Continua il tour de force dellaA 2022-23, con il calendario contingentato causa Mondiali. Nel massimo campionato, è già...

AntoVitiello : Da inizio 2022 nessun giocatore ha realizzato più gol in casa di Rafael #Leao in Serie A (otto, come Vlahovic ); tu… - OptaPaolo : 8 - Da inizio 2022, nessun giocatore ha realizzato più gol in casa di Rafael Leão in Serie A (otto come Dusan Vlaho… - luckyredfilm : ??Primi ciak per #MassimoRanieri, protagonista con @MariaPiaCalzone della nuova serie #LaVoceCheHaiDentro. La fictio… - sportli26181512 : Serie A, tutte le probabili formazioni del turno infrasettimanale: Continua il tour de force della Serie A 2022-23,… - cmdotcom : Serie A, tutte le probabili formazioni del turno infrasettimanale -