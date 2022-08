Sassuolo-Milan, Dionisi: “Sulla carta partiamo sfavoriti, ma daremo il massimo” (Di lunedì 29 agosto 2022) Conferenza stampa per Alessio Dionisi alla vigilia di Sassuolo-Milan, match al quale la squadra emiliana arriva con quattro punti in tre giornate. “Rispettiamo il Milan, allo Scudetto vinto meritatamente hanno aggiunto consapevolezza e nuovi giocatori importanti. partiamo sfavoriti Sulla carta ma vogliamo cambiarla. Noi proveremo a fare il massimo, sapendo che potrebbe anche non bastare”. Sulla formazione e la possibilità di fare turnover: “Chi gioca se lo sarà meritato, non mi piace parlare di turnover. Certamente ci sono tante partite a distanza ravvicinata, ma noi ora dobbiamo pensare solo al Milan. Pinamonti si è subito messo a disposizione, è un ragazzo intelligente e sta bene fisicamente, il ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Conferenza stampa per Alessioalla vigilia di, match al quale la squadra emiliana arriva con quattro punti in tre giornate. “Rispettiamo il, allo Scudetto vinto meritatamente hanno aggiunto consapevolezza e nuovi giocatori importanti.ma vogliamo cambiarla. Noi proveremo a fare il, sapendo che potrebbe anche non bastare”.formazione e la possibilità di fare turnover: “Chi gioca se lo sarà meritato, non mi piace parlare di turnover. Certamente ci sono tante partite a distanza ravvicinata, ma noi ora dobbiamo pensare solo al. Pinamonti si è subito messo a disposizione, è un ragazzo intelligente e sta bene fisicamente, il ...

