Pallanuoto, Europei 2022: Edoardo Di Somma: "Ci siamo sbloccati dopo un inizio difficile, con la Georgia sarà partita difficile"

Esordio con vittoria per l'Italia ai Campionati Europei di Pallanuoto maschile 2022. 21-9 il punteggio con cui il Settebello si è sbarazzato della Slovacchia nella piscina della Spaladium Arena. Tra i grandissimi protagonisti del match Edoardo Di Somma, autore di una cinquina. Queste le sue impressioni a fine match, come raccolto dai microfoni della RAI: "I gol segnati sono poco importanti, abbiamo iniziato non bene questa partita ma poi ci siamo sbloccati in attacco. Prendiamo le cose positive e analizzeremo gli errori perché la difesa deve esser sempre una delle nostre prerogative".

