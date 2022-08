Nucleare: Aiea annuncia missione a Zaporiskaia in settimana. Onu: si fermino test e armi (Di lunedì 29 agosto 2022) Notizie positive per la centrale in Ucraina, mentre non c'è accordo mondiale sulla limitazione di armi e test nucleari L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 29 agosto 2022) Notizie positive per la centrale in Ucraina, mentre non c'è accordo mondiale sulla limitazione dinucleari L'articolo proviene da Firenze Post.

