Napoli - Lecce : Arbitra Marcenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) Per la gara in programma Mercoledi 31 agosto allo Stadio Maradona, sarà l'arbitro Matteo Marcenaro a dirigere Napoli - Lecce, quarta giornata di Serie A. Marcenaro LO CICERO - PALERMO IV : DOVERI VAR : ABISSO AVAR : GALETTO Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 29 agosto 2022) Per la gara in programma Mercoledi 31 agosto allo Stadio Maradona, sarà l'arbitro Matteoa dirigere, quarta giornata di Serie A.LO CICERO - PALERMO IV : DOVERI VAR : ABISSO AVAR : GALETTO

Antonio_Tajani : Grazie a @forza_italia il 40% delle risorse del PNRR andrà al Sud. Ora flessibilità a Bruxelles per spendere le ris… - sscnapoli : ??? #NapoliLecce sarà diretta dall’arbitro Marcenaro di Genova?? ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? #NapoliLecce, biglietti in vendita. ?? #ForzaNapoliSempre - LecceCalcio : Lecce - Squadra subito al lavoro, mercoledì c’è il Napoli. Brancolini out, in tre a parte - - cassapronostici : Pronostico Napoli – Lecce: partenopei pronti ad affondare il colpo -