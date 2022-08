Meteo, in arrivo l'autunno metereologico. Le previsioni: temporali e instabilità, ecco dove (Di lunedì 29 agosto 2022) Maltempo in arrivo. L'estate sta per farsi da parte definitivamente, per lasciare spazio (in anticipo) all' autunno . Da martedì il tempo andrà in peggioramento in tutto il Paese e ci sarà una forte ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 agosto 2022) Maltempo in. L'estate sta per farsi da parte definitivamente, per lasciare spazio (in anticipo) all'. Da martedì il tempo andrà in peggioramento in tutto il Paese e ci sarà una forte ...

Il meteo continuerà a peggiorare Questa configurazione favorirà l'arrivo di una serie di fronti perturbati sospinti da aria più umida sudoccidentale e alimentati da aria più fresca in quota'. I primi temporali cominceranno a ... Meteo, in arrivo l'autunno metereologico. Le previsioni: temporali e instabilità, ecco dove ...legge sul sito di 3B Meteo - , un fronte è atteso sulla Penisola tra il 30 e il 31 agosto, sarà un fronte piuttosto lento in quanto sarà il risultato di un confronto tra l'aria più fredda in arrivo ... iLMeteo.it Maltempo in arrivo, Vesuviano a rischio già oggi La Protezione Civile Regione Campania, ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L'avviso è valido dalle 14 alle 21 di oggi, ...