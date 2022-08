Meloni e Salvini a Messina nello stesso momento. La leader di Fdi spegne i rumors: «Nessun derby, ci prenderemo un caffè» (Di lunedì 29 agosto 2022) Giorgia Meloni spegne sul nascere i rumors su un presunto derby all’interno della coalizione di centrodestra. In merito alla sua presenza a Messina per la campagna elettorale, contemporanea ma separata da quella di Matteo Salvini, la leader di Fratelli d’Italia ha commentato le letture di alcuni giornalisti: «Non è un derby a distanza. Ci siamo detti qualche giorno fa con Matteo che bisogna incrociare le agende. Abbiamo tutti 20 giorni per fare 20 regioni, quindi è normale che si possano sovrapporre le date. Penso che ci vedremo più tardi, abbiamo in programma di riuscire a prendere un caffè insieme per fare il punto anche su questo. Succede, è normale. Capita di andare in una regione e trovare Matteo, in un’altra Renzi, stiamo tutti ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Giorgiasul nascere isu un presuntoall’interno della coalizione di centrodestra. In merito alla sua presenza aper la campagna elettorale, contemporanea ma separata da quella di Matteo, ladi Fratelli d’Italia ha commentato le letture di alcuni giornalisti: «Non è una distanza. Ci siamo detti qualche giorno fa con Matteo che bisogna incrociare le agende. Abbiamo tutti 20 giorni per fare 20 regioni, quindi è normale che si possano sovrapporre le date. Penso che ci vedremo più tardi, abbiamo in programma di riuscire a prendere uninsieme per fare il punto anche su questo. Succede, è normale. Capita di andare in una regione e trovare Matteo, in un’altra Renzi, stiamo tutti ...

chiaragribaudo : “Troppe laureate”. In due parole l'aria che tira in Ungheria, paese che la destra italiana sceglie come modello. Or… - ZanAlessandro : Il Presidente Serbo Vucic, di ultradestra e alleato di Putin, ha appena cancellato l’#EuroPride previsto a Belgrado… - CarloCalenda : Bisogna dire le cose come stanno: noi votiamo per moda! Prima vanno di moda i 5 stelle poi il verde di Salvini poi… - pojetti : A Lisbona vive da tempo un pacifico melting pot guardato con altezzoso sospetto solo da ristrettissima minoranza di… - ledicoladelsud : Elezioni 2022, Meloni: “Con Salvini non è un derby, prenderemo caffè” -