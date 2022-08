L' industria microelettronica fa volare l' economia della Carinzia

(Di lunedì 29 agosto 2022) (Udine, 29/08/2022) - Il PIL cresce del 5,8% nel 2021 e grandi multinazionali come Infineon e Flex continuano ad investire nel Land austriaco per sviluppare le tecnologie del futuro Udine, 29/08/2022 - Lo scorso 9 febbraio la Commissione Europea ha pubblicato il “Chips Act”, il piano che metterà a disposizione 43 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati per incrementare la produzione di microchip nel Vecchio Continente passando dal 10% al 20% del mercato mondiale entro il 2030. L'obiettivo è quello di ridurre la dipendenza dall'Asia e ottenere un ruolo da protagonista nel settore dei semiconduttori. Inquesta partita si gioca da tempo, infatti, il Land più meridionale dell'Austria, è considerato a tutti gli effetti uno degli hotspot europei dell', o meglio degli Electronic Based Systems ...

