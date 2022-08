Liliana Resinovich | il fratello non crede al suicidio | ' Percossa e uccisa da più persone' L' ipotesi choc

(Di lunedì 29 agosto 2022) È un giallo senza fine quello di, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e trovata morta il 5 gennaio in un boschetto a poche centinaia di metri da casa. Il...

È un giallo senza fine quello di, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e trovata morta il 5 gennaio in un boschetto a poche centinaia di metri da casa. Il fratello della vittima non crede all'ipotesi ...commenta, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre e ritrovata morta il 5 gennaio, sarebbe stata 'percossa e uccisa da qualcuno che la conosceva bene'. Ne è convinto l'avvocato di Sergio ...“Liliana Resinovich uccisa quella mattina, il cadavere nascosto: l’orologio è sul polso sbagliato” Liliana Resinovich picchiata e uccisa da una persona a lei vicina la mattina della sua scomparsa, il ...È un giallo senza fine quello di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e trovata morta il 5 gennaio in un boschetto a poche centinaia di metri da casa.