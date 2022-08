Inter, CdS: “Lukaku senza derby, che fatica per Inzaghi” (Di lunedì 29 agosto 2022) Inter, CDS- Come riporta il CdS, tegola per Inzaghi che almeno di miracoli dovrà fare a meno di Lukaku per il derby, ma non solo. “Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra nell’allenamento di ieri mattina ha messo fuorigioco per Inter-Cremonese Romelu Lukaku. Dopo il 3-1 subìto sul campo della Lazio, un’altra brutta notizia per Simone Inzaghi che adesso spera in un “miracolo” in vista del derby di sabato e della successiva sfida di Champions di mercoledì contro il Bayern Monaco. Possibile che il numero 90 recuperi così in fretta? La risposta definitiva arriverà solo dopo gli esami strumentali, ma Big Rom ci crede: lui è fiducioso di farcela per la stracittadina e ai compagni ha confidato di volerci essere a tutti i costi. Sente che in ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 29 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS, tegola perche almeno di miracoli dovrà fare a meno diper il, ma non solo. “Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra nell’allenamento di ieri mattina ha messo fuorigioco per-Cremonese Romelu. Dopo il 3-1 subìto sul campo della Lazio, un’altra brutta notizia per Simoneche adesso spera in un “miracolo” in vista deldi sabato e della successiva sfida di Champions di mercoledì contro il Bayern Monaco. Possibile che il numero 90 recuperi così in fretta? La risposta definitiva arriverà solo dopo gli esami strumentali, ma Big Rom ci crede: lui è fiducioso di farcela per la stracittadina e ai compagni ha confidato di volerci essere a tutti i costi. Sente che in ...

