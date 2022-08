I sensi di colpa sono una zavorra che dobbiamo lasciare andare (Di lunedì 29 agosto 2022) Ci sono alcuni periodi, più degli altri, che ci costringono a fare i conti con quello che è stato e che poteva essere. sono gli stessi durante i quali ci lasciamo trascinare e coinvolgere completamente da quelli che sono i nostri sensi di colpa. Perché anche se li abbiamo silenziati e ignorati, loro tornano più prepotenti che mai, e sono destinati a condizionare la nostra vita. Lo fanno per ricordarci gli errori che abbiamo commesso, le promesse che non abbiamo mantenuto, le cattive abitudini che abbiamo preservato. Ma anche per costringerci in qualche modo ad accettare richieste e situazioni solo per non deludere le aspettative degli altri. Così ci sentiamo perennemente colpevoli di qualcosa, sia che lo siamo davvero o che non lo siamo affatto. Perché ci sembra sempre di aver ... Leggi su dilei (Di lunedì 29 agosto 2022) Cialcuni periodi, più degli altri, che ci costringono a fare i conti con quello che è stato e che poteva essere.gli stessi durante i quali ci lasciamo trascinare e coinvolgere completamente da quelli chei nostridi. Perché anche se li abbiamo silenziati e ignorati, loro tornano più prepotenti che mai, edestinati a condizionare la nostra vita. Lo fanno per ricordarci gli errori che abbiamo commesso, le promesse che non abbiamo mantenuto, le cattive abitudini che abbiamo preservato. Ma anche per costringerci in qualche modo ad accettare richieste e situazioni solo per non deludere le aspettative degli altri. Così ci sentiamo perennemente colpevoli di qualcosa, sia che lo siamo davvero o che non lo siamo affatto. Perché ci sembra sempre di aver ...

