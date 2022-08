Go Nagai annuncia nuovo progetto su Goldrake: Project G (Di lunedì 29 agosto 2022) Goldrake Vai; Manga Productions annuncia un nuovo progetto con dei partner giapponesi, verrà lanciato un concorso mondiale cui tutti i talenti potranno partecipare. Manga Productions ha annunciato il lancio di un nuovo progetto per Goldrake sotto il nome di Project G, con diversi partner globali giapponesi, tra cui Dynamic Planning, che possiede i diritti di Goldrake creato dal mitico Go Nagai. Il popolare personaggio "Goldrake" è stato mostrato sugli schermi di Riyadh Boulevard durante la stagione dei 'gamer' scaturendo lo stupore del pubblico e dei visitatori. In concomitanza con l'evento, Manga Productions ha annunciato che talenti regionali e internazionali avranno ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 agosto 2022)Vai; Manga Productionsuncon dei partner giapponesi, verrà lanciato un concorso mondiale cui tutti i talenti potranno partecipare. Manga Productions hato il lancio di unpersotto il nome diG, con diversi partner globali giapponesi, tra cui Dynamic Planning, che possiede i diritti dicreato dal mitico Go. Il popolare personaggio "" è stato mostrato sugli schermi di Riyadh Boulevard durante la stagione dei 'gamer' scaturendo lo stupore del pubblico e dei visitatori. In concomitanza con l'evento, Manga Productions hato che talenti regionali e internazionali avranno ...

papinix71 : @goldrake____ finalmente si torna al lavoro! - N36volpe1973 : Una Nuova Storia di Goldrake: Go Nagai annuncia un nuovo progetto per il 2023 - Rinop74 : Sperando non venga fuori una ciofeca come lo Shin #mazinga #Goldrake #GoNagai #anime - JustNerd_IT : UFO Robot Goldrake ritornerà nel 2023: Go Nagai annuncia il nuovo anime “Project G” con un trailer -… - Fiammy71 : RT @Teleblogmag: Goldrake tornerà nel 2023 con un nuovo progetto animato! -