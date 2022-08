F1 Gp Belgio, Alonso deride la Ferrari dopo aver preso il quinto posto a Leclerc: “Strategia strana? Le fanno sempre” (Di lunedì 29 agosto 2022) Non è la prima volta che capita: già dopo il Gp dell’Ungheria Max Verstappen, Lewis Hamilton e George Russell avevano riso all’unisono commentando la Strategia decisa dal box della Ferrari. In questo caso invece è toccato a Fernando Alonso, che ha pure beneficiato delle conseguenze della strana mossa decisa dalla scuderia di Maranello per conquistare il quinto posto nel Gp del Belgio davanti a Charles Leclerc. Lo spagnolo, che è anche un ex pilota della Rossa, ai microfoni dopo la gara è stata impietoso: “Sì, sono rimasto sorpreso, ma la Ferrari fa sempre delle strane strategie, quindi era una di quelle”. Ad Alonso è scappata anche una risata. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Non è la prima volta che capita: giàil Gp dell’Ungheria Max Verstappen, Lewis Hamilton e George Russell avevano riso all’unisono commentando ladecisa dal box della. In questo caso invece è toccato a Fernando, che ha pure beneficiato delle conseguenze dellamossa decisa dalla scuderia di Maranello per conquistare ilnel Gp deldavanti a Charles. Lo spagnolo, che è anche un ex pilota della Rossa, ai microfonila gara è stata impietoso: “Sì, sono rimasto sor, ma lafadelle strane strategie, quindi era una di quelle”. Adè scappata anche una risata. Il ...

