Edoardo Di Pietro | primo laureato nel metaverso | “Vorrei un mondo virtuale che sia bello da vivere”

(Di lunedì 29 agosto 2022) Abbiamo incontrato il 25enne toscano che ha discusso la tesi anche sotto forma di avatar: "Immagino ambienti dove tutte le persone possano sentirsi al sicuro, non avere paura e non dover stare attente agli altri"

Edoardo Di Pietro ha 25 anni: come tanti suoi coetanei, si è laureato. Diversamente da tutti i suoi coetanei, si è laureato nel metaverso. E con "tutti" intendiamo proprio tutti: Di Pietro è il primo laureato al mondo nel metaverso. Più precisamente, come ha sottolineato lui durante la nostra chiacchierata, "il primo di cui si abbia notizia". Abbiamo incontrato il 25enne toscano che ha discusso la tesi anche sotto forma di avatar: "Immagino ambienti dove tutte le persone possano sentirsi al sicuro, non avere paura e non dover stare attente agli altri"