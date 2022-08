DJI Avata, svelato dalla casa madre tutto quanto: si vola con una mano sola e si usa in FPV con i Goggles 2 (Di lunedì 29 agosto 2022) Annunciato ufficialmente lo scorso Giovedì 25 Agosto dall’azienda di Shenzhen, il nuovo DJI Avata con visore Googles 2 e Motion Controller emerge in tutta la sua potenza ed avanguardia, con l’obiettivo esplicitato dalla società di “creare un nuovo standard per il volo con i droni”. Scopriamo tutti i dettagli. Il nuovo DJI Avata è stato annunciato lo scorso Giovedì 25 Agosto – ComputerMagazine.itL’azienda DJI Sciences and Technologies Ltd. di Shenzhen in Cina lo ha annunciato ufficialmente la scorsa settimana, confermando la gran parte dei leaks emersi a riguardo fino a soli pochi giorni prima: il nuovo DJI Avata è pronto per la distribuzione ed intende offrire “un’esperienza di volo immersiva senza precedenti”. Il drone può essere acquistato ed utilizzato in forma di “stand-alone”, ovvero senza ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Annunciato ufficialmente lo scorso Giovedì 25 Agosto dall’azienda di Shenzhen, il nuovo DJIcon visore Googles 2 e Motion Controller emerge in tutta la sua potenza ed avanguardia, con l’obiettivo esplicitatosocietà di “creare un nuovo standard per il volo con i droni”. Scopriamo tutti i dettagli. Il nuovo DJIè stato annunciato lo scorso Giovedì 25 Agosto – ComputerMagazine.itL’azienda DJI Sciences and Technologies Ltd. di Shenzhen in Cina lo ha annunciato ufficialmente la scorsa settimana, confermando la gran parte dei leaks emersi a riguardo fino a soli pochi giorni prima: il nuovo DJIè pronto per la distribuzione ed intende offrire “un’esperienza di volo immersiva senza precedenti”. Il drone può essere acquistato ed utilizzato in forma di “stand-alone”, ovvero senza ...

