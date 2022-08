Conferenza stampa Stroppa: «La rosa non è completa, Roma la più forte su palla inattiva» (Di lunedì 29 agosto 2022) L’allenatore del Monza Stroppa ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita dell’Olimpico contro la Roma. Roma – «La forza della Roma è il gruppo, ma è sulla falsa riga delle caratteristiche che hanno le grandi squadre. Hanno un motore che va oltre a quello base che si ha in questa categoria. I giallorossi sono abituati a giocare due impegni a settimana. Non so se ci saranno dei cambi, ma ci dobbiamo aspettare tutto. È la squadra più forte sulle palle inattive, attaccano la porta bene: vedremo cosa succederà, ma abbiamo lavorato tanto». MOURINHO – «Fino a ieri lo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) L’allenatore del Monzaha parlato inalla vigilia della partita contro laGiovanni, allenatore del Monza, ha parlato inalla vigilia della partita dell’Olimpico contro la– «La forza dellaè il gruppo, ma è sulla falsa riga delle caratteristiche che hanno le grandi squadre. Hanno un motore che va oltre a quello base che si ha in questa categoria. I giallorossi sono abituati a giocare due impegni a settimana. Non so se ci saranno dei cambi, ma ci dobbiamo aspettare tutto. È la squadra piùsulle palle inattive, attaccano la porta bene: vedremo cosa succederà, ma abbiamo lavorato tanto». MOURINHO – «Fino a ieri lo ...

