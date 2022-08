Caro bollette, Assoutenti: “In 2 anni, fra luce e gas, ben 1.231 euro in più, e nel 2023 sarà peggio” (Di lunedì 29 agosto 2022) Partendo da un calcolo base, secondo cui nel 2020 una famiglia media ha speso qualcosa come 785 per il gas, e 542 euro per la luce (quindi, complessivamente 1.327 euro), oggi Assoutenti ha uno studio che, a prova di smentita, evidenzia il folle rialzo che i consumatori hanno dovuto subire rispetto alle attuali tariffe energetiche. Caro bollette, Assoutenti rivela che, rispetto al 2020, oggi una famiglia italiana spende ben 1.231 euro in più Ebbene, rispetto ad appena due ani di distanza, oggi una famiglia italiana si trova a dover pagare ben 1.231 euro in più, visto che nel biennio 2021-2022, la spesa per l’energia salita ha subito un incremento del +92,7%. Caro bollette, la ‘vergognosa impennata’ dei ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) Partendo da un calcolo base, secondo cui nel 2020 una famiglia media ha speso qualcosa come 785 per il gas, e 542per la(quindi, complessivamente 1.327), oggiha uno studio che, a prova di smentita, evidenzia il folle rialzo che i consumatori hanno dovuto subire rispetto alle attuali tariffe energetiche.rivela che, rispetto al 2020, oggi una famiglia italiana spende ben 1.231in più Ebbene, rispetto ad appena due ani di distanza, oggi una famiglia italiana si trova a dover pagare ben 1.231in più, visto che nel biennio 2021-2022, la spesa per l’energia salita ha subito un incremento del +92,7%., la ‘vergognosa impennata’ dei ...

