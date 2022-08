Capello | “Ronaldo al Napoli? Fantacalcio Con Osimhen hai una prospettiva | con lui no”

(Di lunedì 29 agosto 2022) Fabioè intervenuto a Radio Anch’io Sport su Radio Uno, facendo un po’ il punto della situazione sul calcio italiano e non solo. Al centro dell’attenzione, in questi ultimi giorni, ci sono senza dubbio alcuno, i rumors riguardanti Cristianoed un suo eventuale approdo a: “De Laurentiis è uno che i conti li sa fare bene.è uno che porta 20-25 gol in dote, ma perdi un giocatore forte e giovane. E’ questione di soldi e prospettive: conhai una, conno. Asanno muoversi con molta lucidità. E’, questo.non fa gruppo, ma Spalletti metterebbe in evidenza le sue doti. Se guardi al presente dici, se guardi al futuro ...

Fabio Capello, ex allenatore e ora opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Sport della Champions League. Le sue dichiarazioni: SERIE A - "Indice di maggior equilibrio. Le partite viste sin ...