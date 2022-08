Salernitana-Sampdoria, le formazioni ufficiali (Di domenica 28 agosto 2022) Questo pomeriggio scenderanno in campo per la 3a giornata del campionato di Serie A Salernitana e Sampdoria. Due squadre partite allo stesso modo in campionato e con un punto a testa in classifica. Due squadre che in questi ultimi giorni di mercato aspettano rinforzi per completare la rosa e disputare un campionato tranquillo. Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Salernitana-Sampdoria. La Salernitana di Davide Nicola arriva alla sfida con un punto in classifica dopo le prime due giornate frutto di una sconfitta all’esordio contro la Roma per 1-0 e ad al pareggio contro l’Udinese per 0-0. Squadra che verrà completata in questi ultimi giorni di mercato per permettere al tecnico di poter disputare una stagione tranquilla ed ottenere la salvezza. La ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 28 agosto 2022) Questo pomeriggio scenderanno in campo per la 3a giornata del campionato di Serie A. Due squadre partite allo stesso modo in campionato e con un punto a testa in classifica. Due squadre che in questi ultimi giorni di mercato aspettano rinforzi per completare la rosa e disputare un campionato tranquillo. Ecco di seguito ledi. Ladi Davide Nicola arriva alla sfida con un punto in classifica dopo le prime due giornate frutto di una sconfitta all’esordio contro la Roma per 1-0 e ad al pareggio contro l’Udinese per 0-0. Squadra che verrà completata in questi ultimi giorni di mercato per permettere al tecnico di poter disputare una stagione tranquilla ed ottenere la salvezza. La ...

