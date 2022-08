zazoomblog : Romamania: Mourinho e la botta di 'Esculapio' con la Juve. La stoccata ad Abraham con il fiato del Gallo… - sportli26181512 : Romamania: Mourinho e la botta di 'Esculapio' con la Juve. La stoccata ad Abraham con il fiato del Gallo sul collo:… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Romamania: con la #Juve il derby della sfortuna, ma #Mourinho fa tutta la differenza - cmdotcom : #Romamania: con la #Juve il derby della sfortuna, ma #Mourinho fa tutta la differenza -

Calciomercato.com

C'è chi spinge per la definitiva collocazione di Bove nel turn over dei titolari, ma è chiaro che sarebbe soluzione di scorta , anche perchèsta puntando decisamente sull'esperienza nella ...E si sa,logora chi non ce l'ha. Quindi, occhio a questa Roma e soprattutto ai 'Fab' là davanti . Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a ... Romamania: Mourinho e la botta di 'Esculapio' con la Juve. La stoccata ad Abraham con il fiato del Gallo sul collo Eccolo lì lo Special One. Lasciamo stare la botta di Esculapio con la quale la Roma ha portato via un punto immeritato dallo Stadium. E tralasciamo il modo in cui arrivata, pur coccolando quella gioca ...Sul fatto che Juve-Roma sia mille cose ma anche il derby della sfortuna, non ci piove proprio. Max ha perso Pogba e Di Maria, Mou ha incassato i duri colpi di Wijnaldum e Zaniolo. Per fortuna, l'infor ...