Pallanuoto femminile, Carlo Silipo: “Mi aspetto una crescita costante, serve maturità contro Israele” (Di domenica 28 agosto 2022) Il secondo incontro nel Girone B della prima fase del torneo femminile degli Europei 2022 di Pallanuoto, in corso a Spalato, in Croazia, oggi, domenica 28 agosto, ha visto l’Italia superare la Spagna con il punteggio di 12-9, portando così il Setterosa in vetta alla classifica a punteggio pieno assieme ad Israele, prossimo avversario delle azzurre. Al sito federale ecco l’analisi di Carlo Silipo: “Rispetto alla Sardinia Cup abbiamo lavorato molto dal punto di vista fisico. Ora siamo in crescendo, ma mi è piaciuto il lavoro di squadra, difesa ed attacco uniti dallo stesso spirito di sacrificio. C’è un bel clima nello spogliatoio, stiamo dando dei bei segnali dopo la grande vittoria con l’Ungheria a Budapest“. Il commissario tecnico dell’Italia è già proiettato verso la sfida di martedì ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Il secondo innel Girone B della prima fase del torneodegli Europei 2022 di, in corso a Spalato, in Croazia, oggi, domenica 28 agosto, ha visto l’Italia superare la Spagna con il punteggio di 12-9, portando così il Setterosa in vetta alla classifica a punteggio pieno assieme ad, prossimo avversario delle azzurre. Al sito federale ecco l’analisi di: “Rispetto alla Sardinia Cup abbiamo lavorato molto dal punto di vista fisico. Ora siamo in crescendo, ma mi è piaciuto il lavoro di squadra, difesa ed attacco uniti dallo stesso spirito di sacrificio. C’è un bel clima nello spogliatoio, stiamo dando dei bei segnali dopo la grande vittoria con l’Ungheria a Budapest“. Il commissario tecnico dell’Italia è già proiettato verso la sfida di martedì ...

zazoomblog : LIVE Italia-Spagna 12-9 pallanuoto femminile Europei 2022 in DIRETTA: Setterosa spettacolare! Demolite le iberiche… - Grillology : Pallanuoto femminile. Costumi sgambatissimi, nelle inquadrature sottacqua è un tripudio di culi. Non che nei time-out sia meno. - sportface2016 : #Pallanuoto femminile, #Europei 2022: un super #Setterosa doma la #Spagna per 9-12 #wp2022split - zazoomblog : LIVE Italia-Spagna 10-6 pallanuoto femminile Europei 2022 in DIRETTA: azzurre in fuga nel terzo quarto! - #Italia-… - zazoomblog : LIVE – Spagna-Italia 8-11 Europei 2022 pallanuoto femminile RISULTATO IN DIRETTA - #Spagna-Italia #Europei… -