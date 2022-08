Pakistan, disastro climatico: più di 1000 morti per le inondazioni (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ salito a più di 1000 il numero dei morti (tra cui 348 bambini) per le terribili inondazioni che hanno colpito il Pakistan dall’inizio della stagione dei monsoni, un disastro naturale stimolato anche dal cambiamento climatico e che rischia di avere pesanti ricadute per la già fragile economia del Paese. A fornire l’ultimo bilancio è la National Disaster Management Authority Pakistana che parla di quasi un milione di abitazioni parzialmente o completamente distrutte dalla calamità, con milioni di persone senza tetto. Il Paese negli ultimi anni ha dovuto affrontare il grave impatto del cambiamento climatico: quest’anno è stata particolarmente colpita la provincia del Sindh meridionale dove 347 persone sono rimaste uccise e altre 1.009 ... Leggi su italiasera (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ salito a più diil numero dei(tra cui 348 bambini) per le terribiliche hanno colpito ildall’inizio della stagione dei monsoni, unnaturale stimolato anche dal cambiamentoe che rischia di avere pesanti ricadute per la già fragile economia del Paese. A fornire l’ultimo bilancio è la National Disaster Management Authoritya che parla di quasi un milione di abitazioni parzialmente o completamente distrutte dalla calamità, con milioni di persone senza tetto. Il Paese negli ultimi anni ha dovuto affrontare il grave impatto del cambiamento: quest’anno è stata particolarmente colpita la provincia del Sindh meridionale dove 347 persone sono rimaste uccise e altre 1.009 ...

