Milan Femminile, Ganz: «Cercheremo di partire nella maniera giusta» (Di domenica 28 agosto 2022) Le parole di Maurizio Ganza prima della sfida del Milan Femminile contro la Fiorentina: «Cercheremo di partire nella maniera giusta» Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha parlato in vista della prima di campionato delle rossonere contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole. «Iniziamo il campionato con tre partite molto insidiose come Fiorentina in casa, Roma in trasferta e Sassuolo di nuovo in casa. Cercheremo di partire nella maniera giusta per affrontare al meglio quelli che saranno tre appuntamenti di alto livello». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Le parole di Maurizioa prima della sfida delcontro la Fiorentina: «di» Maurizio, tecnico del, ha parlato in vista della prima di campionato delle rossonere contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole. «Iniziamo il campionato con tre partite molto insidiose come Fiorentina in casa, Roma in trasferta e Sassuolo di nuovo in casa.diper affrontare al meglio quelli che saranno tre appuntamenti di alto livello». L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : #Puma e #Milan hanno presentato oggi il nuovo Third kit del Club rossonero per la stagione 2022/23 che sarà indossa… - dardo82 : RT @Fiorentinanews: Torna in campo la #Fiorentina Femminile: ecco la #formazione ufficiale per la sfida contro il #Milan. Quante ex #Serie… - Fiorentinanews : Torna in campo la #Fiorentina Femminile: ecco la #formazione ufficiale per la sfida contro il #Milan. Quante ex… - CalcioNews24 : Milan Femminile, Ganz: «Cercheremo di partire nella maniera giusta» - PianetaMilan : #MilanFiorentina Femminile, la formazione ufficiale rossonera: c’è #Asllani #ACMilan #Milan #SempreMilan… -