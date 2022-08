Migranti: a Lampedusa e Pantelleria è emergenza (Di domenica 28 agosto 2022) Record di sbarchi a Lampedusa, nell'ultimo giorno quasi 200 Migranti hanno raggiunto l'isola. Nell'hotspot ora ci sono più di 1500 persone . Per alleggerire la struttura, oggi è previsto il ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 28 agosto 2022) Record di sbarchi a, nell'ultimo giorno quasi 200hanno raggiunto l'isola. Nell'hotspot ora ci sono più di 1500 persone . Per alleggerire la struttura, oggi è previsto il ...

Agenzia_Ansa : Sono 200, con 11 diversi barconi, i migranti sbarcati in meno di un'ora a Lampedusa #ANSA - MediasetTgcom24 : Migranti, mai così tanti sbarchi a Lampedusa: hotspot stracolmo #migranti #Lampedusa - BaiettiFranco : Lampedusa, sbarcati altri 703 migranti - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Il mare calmo favorisce gli approdi: 1600 i migranti arrivati in 24 ore, per lo più a bordo di piccole imbarcazioni. Sos… - kategullo75 : RT @RSInews: Continuano gli sbarchi sulle isole italiane - In poche ore giunti quasi 400 migranti a Pantelleria e in due giorni oltre 1'100… -