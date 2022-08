L’Arcangelo – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 28 agosto 2022)Via G.G. Belli, 59/61 – 00193Tel. 06/3210992 Sito Internet: www.larcangelo.com Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 10/16€, primi 13/16€, secondi 13/16€, dolci 8€ Chiusura: Sabato a pranzo; Domenica OFFERTA Probabilmente a nessuno più di Arcangelo Dandini si deve il meritorio lavoro di colta testimonianza della tradizione laziale, la cui autenticità e reale valore non può che confrontarsi con la sensibilità moderna, affrancandosi dagli stanchi e polverosi cliché della cucina greve tristemente rappresentata dalle sedicenti trattorie tipiche, in realtà locali a vocazione ormai prevalentemente turistica che dominano in città. Non sempre però la ciambella riesce con il buco e, se la cucina di Arcangelo, al ristorante come da Supplizio, raggiunge ormai costantemente da anni risultati di eccellenza nelle pietanze ...