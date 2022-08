L’Ajax non convoca Antony per il match con l’Utrecht (Di domenica 28 agosto 2022) L’Ajax non ha convocato Antony per il match di oggi contro l’Utrecht. Il brasiliano è la chiave dell’affare Ronaldo a Napoli. Se andrà allo United, come vuole ten Hag, difficilmente il club inglese farà un’offerta per Victor Osimhen e dunque non arriverà nemmeno l’ok di De Laurentiis per Cr7 in azzurro. Antony ha implorato il club di lasciarlo andare allo United. Ora il suo allenatore, Schreuder, lo tiene fuori squadra. Indizio di mercato? No changes #utraja https://t.co/YwzEqzT8NM pic.twitter.com/YI261q9tv2 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 28, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022)non hatoper ildi oggi contro. Il brasiliano è la chiave dell’affare Ronaldo a Napoli. Se andrà allo United, come vuole ten Hag, difficilmente il club inglese farà un’offerta per Victor Osimhen e dunque non arriverà nemmeno l’ok di De Laurentiis per Cr7 in azzurro.ha implorato il club di lasciarlo andare allo United. Ora il suo allenatore, Schreuder, lo tiene fuori squadra. Indizio di mercato? No changes #utraja https://t.co/YwzEqzT8NM pic.twitter.com/YI261q9tv2 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 28, 2022 L'articolo ilNapolista.

CrapanzanoRobin : RT @napolista: L’Ajax non convoca #Antony per il match con l’Utrecht Il brasiliano è nel mirino dello United. Se l’Ajax lo cederà agli ing… - LucianoQuaranta : RT @napolista: L’Ajax non convoca #Antony per il match con l’Utrecht Il brasiliano è nel mirino dello United. Se l’Ajax lo cederà agli ing… - napolista : L’Ajax non convoca #Antony per il match con l’Utrecht Il brasiliano è nel mirino dello United. Se l’Ajax lo cederà… - ErCardinale : Qualche sito dove vedere l’Ajax tra mezz’ora che Mola TV non mi funziona? - sportli26181512 : 'Antony vuole il Manchester United e rompe con l'Ajax': Secondo il 'Mirror' l'attaccante brasiliano ha chiesto di n… -