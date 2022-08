La data d’uscita di Manifest 4 nel primo teaser di Netflix: lla prima parte in arrivo entro l’anno (Di domenica 28 agosto 2022) C’è la data d’uscita di Manifest 4, almeno per la prima delle due parti che compongono l’ultima stagione della travagliata serie mistery/thriller. Netflix ha salvato il format dalla cancellazione voluta da NBC ed è entrata nella produzione per dare una degna conclusione alla storia con un’ultima stagione, che arriva nel catalogo della piattaforma già entro l’anno, il prossimo autunno. La prima data d’uscita di Manifest 4 è fissata per il 4 novembre prossimo: quel giorno arriverà su Netflix la prima parte della quarta ed ultima stagione, che come già annunciato in precedenza sarà divisa in due capitoli da 10 episodi ciascuno. Un totale di 20 episodi, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 28 agosto 2022) C’è ladi4, almeno per ladelle due parti che compongono l’ultima stagione della travagliata serie mistery/thriller.ha salvato il format dalla cancellazione voluta da NBC ed è entrata nella produzione per dare una degna conclusione alla storia con un’ultima stagione, che arriva nel catalogo della piattaforma già, il prossimo autunno. Ladi4 è fissata per il 4 novembre prossimo: quel giorno arriverà suladella quarta ed ultima stagione, che come già annunciato in precedenza sarà divisa in due capitoli da 10 episodi ciascuno. Un totale di 20 episodi, ...

