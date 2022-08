La centrale nucleare di Zaporizhzhia è una minaccia pericolosa

(Di domenica 28 agosto 2022) La preoccupazione per una potenziale perdita di radiazioni nelladi Zaporizhzhia domina sullo scenario ucraino. L’operatore energetico statale di Kiev ha avvertito che ci sono “rischi di fuoriuscita di idrogeno e di sostanze radioattive” nell’impianto occupato dalla Russia. Tanto che le autorità hanno iniziato la distribuzione di compresse di iodio a chi vive vicino all’impianto per far fronte a una eventuale esposizione alle radiazioni. La Russia e l’Ucraina si sono scambiate nuove accuse reciproche sui bombardamenti nell’area intorno alla, la più grande d’Europa. Le truppe di Mosca hanno “ripetutamente bombardato” il sito, ha affermato la compagniastatale ucraina Energoatom. Il ministero della Difesa russo ha da parte sua putato il diro contro le ...

