F1: Verstappen, 'la macchina andava sui binari, è stato un week-end fantastico'

Spa, 28 ago. - (Adnkronos) - "Il primo giro è stato frenetico. Ho cercato di stare fuori dai guai, perché succedeva di tutto davanti a me. Quando siamo riusciti a rimetterci in sesto dopo la safety car la macchina andava sui binari. Ho scelto i posti giusti nei quali provare i sorpassi, siamo riusciti a gestire le gomme e per questo abbiamo rimontato. Una volta in testa, ho potuto gestire tutto". Max Verstappen commenta così la vittoria nel Gp del Belgio a Spa dopo una rimonta dalla 14/a posizione di partenza. "E' stato un weekend splendido, che neanche potevo immaginare. Ma vogliamo altri weekend così, dobbiamo continuare. Zandvoort? Vedremo cosa faremo lì, oggi voglio godermi la giornata".

