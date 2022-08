F1 Spa oggi in tv: dove vedere il Gp del Belgio in diretta e in differita (Sky e Tv8) (Di domenica 28 agosto 2022) Ritorna la F1 dopo le 3 settimane di vacanza per la pausa estiva. Domenica 28 agosto si corre il Gran Premio del Belgio, la quattordicesima prova del Mondiale 2022, la prima di tre importantissime gare consecutive a cui seguiranno il Gp d&rsquo... Leggi su europa.today (Di domenica 28 agosto 2022) Ritorna la F1 dopo le 3 settimane di vacanza per la pausa estiva. Domenica 28 agosto si corre il Gran Premio del, la quattordicesima prova del Mondiale 2022, la prima di tre importantissime gare consecutive a cui seguiranno il Gp d&rsquo...

ilragazzotopo : Anche oggi pronti a vedere il GOAT Latifi spadroneggiare a Spa - FrederickSeb : Speriamo di goderci dopo 2 anni una bella gara a Spa finalmente. E che non si esageri al primo giro in zona Eau Rou… - Pierre8244309 : Oggi a Spa c'è sole ed è più caldo, circa 10 gradi in più sull'asfalto. Può cambiare abbastanza, speriamo in meglio… - francostanco97 : Il fatto che io oggi non possa vedere il gp di spa per far fare una caccia al tesoro a dei bambini mi turba alquanto - itsTods : Niente oggi non vedo la gara, direi due anni di fila senza gp di spa -