Elezioni: Pd, 'gratuità libri testo scuola per redditi medi e bassi' (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - “Secondo il Codacons - a causa dell'inflazione - è in arrivo un aumento del 7% del costo per l'acquisto dei libri e del corredo scolastico. Nel programma del @pdnetwork per una scuola inclusiva è prevista la gratuità dei libri di testo per le famiglie con redditi medi e bassi (e del trasporto pubblico locale)”. Così in un post del Pd su Facebook la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi e il responsabile economico dem Antonio Misiani. “Già nella legge di bilancio 2022 - proprio su proposta del @pdnetwork - il fondo per la gratuità dei libri di testo per le famiglie in condizione di disagio è aumentato da 103 a 133 milioni. Ma le difficoltà per le famiglie sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - “Secondo il Codacons - a causa dell'inflazione - è in arrivo un aumento del 7% del costo per l'acquisto deie del corredo scolastico. Nel programma del @pdnetwork per unainclusiva è prevista ladeidiper le famiglie con(e del trasporto pubblico locale)”. Così in un post del Pd su Facebook la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi e il responsabile economico dem Antonio Misiani. “Già nella legge di bilancio 2022 - proprio su proposta del @pdnetwork - il fondo per ladeidiper le famiglie in condizione di disagio è aumentato da 103 a 133 milioni. Ma le difficoltà per le famiglie sono ...

