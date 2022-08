E' morto Giulio Giustiniani, ex direttore del Gazzettino. Zaia: 'Un giornalista importante' (Di domenica 28 agosto 2022) Al Gazzettino è rimasto cinque anni per poi passare a dirigere il Tg de LA7 e in seguito l'agenzia multimediale Apcom. Molto forte il legame di Giustiniani con il Friuli Venezia Giulia: era sposato ... Leggi su ilgazzettino (Di domenica 28 agosto 2022) Alè rimasto cinque anni per poi passare a dirigere il Tg de LA7 e in seguito l'agenzia multimediale Apcom. Molto forte il legame dicon il Friuli Venezia Giulia: era sposato ...

