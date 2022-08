Conte: «La destra non si combatte con lo spauracchio fascista. Meloni va battuta sulle proposte» (Di domenica 28 agosto 2022) Il leader del M5S: «Non tifo per un ritorno di Trump. Zelensky? Lo vedrei e lo rassicurerei sull’autodifesa, ma gli direi che serve la pace. Grillo lo sento tutti i giorni» Leggi su corriere (Di domenica 28 agosto 2022) Il leader del M5S: «Non tifo per un ritorno di Trump. Zelensky? Lo vedrei e lo rassicurerei sull’autodifesa, ma gli direi che serve la pace. Grillo lo sento tutti i giorni»

matteorenzi : Tutti applaudono Draghi, bravi. Ma il #25settembre GLI ALTRI sostengono chi lo ha mandato a casa: la destra di Melo… - matteorenzi : #Enews Siamo gli unici a parlare di cultura. La destra candida chi diceva 'Con la cultura non si mangia'. Conte dic… - SPatuanelli : Anche i sassi sanno che gli oltre 200 miliardi di finanziamenti europei del #PNRR sono arrivati in Italia grazie al… - malinho68279130 : @PoliticaPerJedi Per quello il Pd tramava spalleggiato da Repubblica più contro l alleato Conte che contro la destra - zazoomblog : Reddito di cittadinanza centro destra: lo rivedremo a fondo. Conte: recuperare 9 miliardi di extraprofitti -… -