Amici 22, Nunzio dice “no” al super cachet pur di lavorare con Maria De Filippi? (Di domenica 28 agosto 2022) Non ci sono dubbi che Nunzio Stancampiano abbia lasciato un bellissimo ricordo nella passata edizione di Amici di Maria De Filippi. Il suo atteggiamento irriverente ma tanto simpatico ha conquistato un po’ tutti, compresa la conduttrice. Quest’ultima, non a caso, nel bel mezzo della costruzione del nuovo cast del talent show, ha richiamato il giovane ragazzo, il quale avrebbe dovuto fare una scelta piuttosto importante. Stando ai rumors, infatti, Nunzio era corteggiato anche da Ballando con le Stelle. Amici 22, svelata la data ufficiale della prima registrazione Finalmente sui social ufficiali del programma è stata diffusa l'informazione che tutti aspettavano, ovvero l'inizio della nuova stagione ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 28 agosto 2022) Non ci sono dubbi cheStancampiano abbia lasciato un bellissimo ricordo nella passata edizione didiDe. Il suo atteggiamento irriverente ma tanto simpatico ha conquistato un po’ tutti, compresa la conduttrice. Quest’ultima, non a caso, nel bel mezzo della costruzione del nuovo cast del talent show, ha richiamato il giovane ragazzo, il quale avrebbe dovuto fare una scelta piuttosto importante. Stando ai rumors, infatti,era corteggiato anche da Ballando con le Stelle.22, svelata la data ufficiale della prima registrazione Finalmente sui social ufficiali del programma è stata diffusa l'informazione che tutti aspettavano, ovvero l'inizio della nuova stagione ...

strangvis : ma quindi mi state dicendo che Nunzio sarà anche nella nuova edizione di amici? - SoleDedilectis : @diamqnti @singlesisolamai Ma sia nunzio che calma non erano amici di alex? ?? - Sara51068792 : RT @TraLeLuci: Se Nunzio sta andando a Roma per Amici, mi viene veramente da 'ridere'. Non ho nulla contro di lui ma sarebbe davvero ridico… - _Chanell95 : Oggi iniziano le prove di amici e nunzio oggi è andato a Roma , quindi le voci che sarà professionista sono vere mi… - occhio_notizie : Amici 21: Nunzio e Cosmary sono fidanzati? La foto insieme mano nella mano? #amici21 #nunziostancampiano… -