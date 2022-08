Albano Carrisi | l’incredibile confessione sull’addio a Romina | “Fui costretto…” | Fan sconvolti

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 28 agosto 2022) La storia d’amore traPower ha infiammato gli appassionati di cronache rosa per anni e anni. Con ogni probabilità è una delle relazioni sentimentali tra personaggi famosi più chiacchierate della storia. A distanza di molto tempo, spunta ladel celebre cantante nato a Cellino San Marco. Ecco le sue parole Proprio di recente, la famosa cantante statunitense si è recata nella tenuta di Al Bano in Puglia. Il suo viaggio a Cellino San Marco però, non indica un ritorno di fiamma tra lei e l’artista settantanovenne, il quale è felicemente legato da molti anni alla sua attuale compagna Loredana Lecciso.(Websource)La Power infatti, si è recata nella tenuta diper partecipare ad un evento di yoga ...