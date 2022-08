WhatsApp, da Android a iOS | Finalmente è tutto vero: come attivare la funzione (Di sabato 27 agosto 2022) L’app di messaggistica WhatsApp lancia una nuova utilissima funzione: è già attivabile per tutti gli utenti fin da subito WhatsApp (Pixabay)WhatsApp ha lanciato l’aggiornamento tanto atteso. Gli utenti avevano chiesto per molto tempo di creare un metodo in grado di mantenere tutti i dati anche durante il passaggio da un dispositivo all’altro. Android e iOS sono sempre stati due sistemi operativi concorrenziali, motivo per il quale anche il passaggio dati è stato sempre complicato. Per quanto riguarda WhatsApp, condividiamo sull’app talmente tanto di noi, della nostra vita, del nostro quotidiano, che ci sembra impossibile eliminare tutto. È per questo che continuiamo a fare infiniti backup che vorremmo poi passare in automatico ad ogni cambio dispositivo. Questa opzione ... Leggi su direttanews (Di sabato 27 agosto 2022) L’app di messaggisticalancia una nuova utilissima: è già attivabile per tutti gli utenti fin da subito(Pixabay)ha lanciato l’aggiornamento tanto atteso. Gli utenti avevano chiesto per molto tempo di creare un metodo in grado di mantenere tutti i dati anche durante il passaggio da un dispositivo all’altro.e iOS sono sempre stati due sistemi operativi concorrenziali, motivo per il quale anche il passaggio dati è stato sempre complicato. Per quanto riguarda, condividiamo sull’app talmente tanto di noi, della nostra vita, del nostro quotidiano, che ci sembra impossibile eliminare. È per questo che continuiamo a fare infiniti backup che vorremmo poi passare in automatico ad ogni cambio dispositivo. Questa opzione ...

