Verstappen punta in alto: 'Con questa macchina un peccato non finire sul podio' (Di sabato 27 agosto 2022) Una Red Bull dal potenziale enorme, che avrebbe permesso a Max Verstappen di prendersi una pole in scioltezza. Invece, in virtù della sostituzione del motore, il miglior tempo delle qualifiche ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 27 agosto 2022) Una Red Bull dal potenziale enorme, che avrebbe permesso a Maxdi prendersi una pole in scioltezza. Invece, in virtù della sostituzione del motore, il miglior tempo delle qualifiche ...

autosprint : #Verstappen punta in alto: 'Con questa macchina un peccato non finire sul podio' - lapisinha : #F1 #BelgianGP ???? #Verstappen a causa di una penalità scatterà dalla 14esima posizione. ??Ma niente sembra poter fe… - closeascalum : e vai che domani si punta ad arrivare in zona punti mentre verstappen starà girando per i campi del belgio dopo ave… - zazoomblog : LIVE F1 GP Belgio 2022 in DIRETTA: Ferrari punta su Sainz nella Q2 Verstappen velocissimo - #Belgio #DIRETTA:… - MarcoFabris13 : @GMandorlini @MicheleMassa20 Mercedes punta tutto su Russell in caso di partenza di Hamilton, se avrà una macchina… -