Salernitana, 4 piste per l'attacco (Di sabato 27 agosto 2022) La Salernitana continua a cercare un attaccante. Tra i nomi monitorati, il cerchio si restringe a quattro profili: Piatek, Dovbyk, Pavlidis... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) Lacontinua a cercare un attaccante. Tra i nomi monitorati, il cerchio si restringe a quattro profili: Piatek, Dovbyk, Pavlidis...

Sal_FuoriSede : ?? Situazione in attacco: fredde ad ora le piste #Verdi e #Ilicic. Perde terreno #Piatek, in quanto Iervolino non vu… - Sal_FuoriSede : Penultimo episodio di riepilogo, tra le piste calde in uscita e gli ultimi colpi per puntellare la rosa. Scopriamo… -