Rita Dalla Chiesa: «Internet è una cloaca, troppe malvagità. Se mi avesse candidato la sinistra…» (Di sabato 27 agosto 2022) «Mi hanno dato una vita e provo a viverla fino in fondo. Anche alla mia età, adagiarmi non è nel mio carattere». Lo dice Rita Dalla Chiesa in un’intervista a La Verità. La conduttrice è candidata con Forza Italia alla Camera nell’uninominale di Molfetta e come capolista. «Ero nel mondo dei carabinieri – spiega – pieno di regole, ma mi sono separata in anni in cui era rarissimo. Oggi, più vedo ingiustizia nel tentativo di fermarmi, più trovo motivazione per andare avanti». Dalla Chiesa: «Ho molti legami con la Puglia» La sua candidatura ha sorpreso qualcuno? «Quelli che, non conoscendo la mia famigliarità con la Puglia, pensano che sia una paracadutata. Invece ho molti legami, papà e mamma si sono conosciuti a Bari, ho vissuto in una caserma sul lungomare. Ho lavorato a RadioNorba e TeleNorba e ho un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 agosto 2022) «Mi hanno dato una vita e provo a viverla fino in fondo. Anche alla mia età, adagiarmi non è nel mio carattere». Lo dicein un’intervista a La Verità. La conduttrice è candidata con Forza Italia alla Camera nell’uninominale di Molfetta e come capolista. «Ero nel mondo dei carabinieri – spiega – pieno di regole, ma mi sono separata in anni in cui era rarissimo. Oggi, più vedo ingiustizia nel tentativo di fermarmi, più trovo motivazione per andare avanti».: «Ho molti legami con la Puglia» La sua candidatura ha sorpreso qualcuno? «Quelli che, non conoscendo la mia famigliarità con la Puglia, pensano che sia una paracadutata. Invece ho molti legami, papà e mamma si sono conosciuti a Bari, ho vissuto in una caserma sul lungomare. Ho lavorato a RadioNorba e TeleNorba e ho un ...

repubblica : Rita Dalla Chiesa capolista per FI in Puglia: 'Io e Berlusconi abbiamo gli stessi valori, per noi la famiglia è tut… - Corriere : Rita Dalla Chiesa: salta il Grande Fratello Vip per candidarsi con Forza Italia - rita_ciciulla : RT @Camy_cami: Gli insegnanti possono diffidare il dirigente scolastico dall’imposizione di mascherine, dalla discriminazione per il propri… - Ares1667 : RT @ConteZero76: ILARIA Cucchi: 'Renzi non stia sereno' Vedo delle similitudini con Rita dalla Chiesa. - nocchi_rita : RT @DIAVOLE13994496: Le persone che prendono il latte dalla stessa donna si chiamano fratelli di latte. Mentre le persone che si fanno pre… -