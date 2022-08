Pozzuoli, “Ora ti uccido”: minaccia l’ex fidanzata con una motosega (Di sabato 27 agosto 2022) Paura nel pomeriggio di ieri a Pozzuoli. I poliziotti del commissariato locale sono intervenuti in via Grazia Deledda per la segnalazione di una persona in escandescenze. Un giovane di 24 anni ha minacciato l’ex fidanzata brandendo una motosega. Pozzuoli, minaccia di morte l’ex compagna di una motesega I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 27 agosto 2022) Paura nel pomeriggio di ieri a. I poliziotti del commissariato locale sono intervenuti in via Grazia Deledda per la segnalazione di una persona in escandescenze. Un giovane di 24 anni hatobrandendo unadi mortecompagna di una motesega I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

