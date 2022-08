Incidente sulla Fondo Valle Sele: auto tampona camion, quattro feriti gravi (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoValva (Sa) – È di una intera famiglia ferita e ricoverata in gravi condizioni, il bilancio del grave Incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla strada statale SS691 Fondo Valle Sele, nel tratto che collega l’Irpinia con il territorio salernitano, nel territorio del Comune di Valva. Incidente che ha visto coinvolte, una macchina nella quale vi era una famiglia con bambini e un camion che trasportava carciofi della Piana del Sele. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato l’autovettura a tamponare il tir. Nell’impatto, quattro persone, un uomo, la moglie e i loro due figli, che si trovavano nell’abitacolo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoValva (Sa) – È di una intera famiglia ferita e ricoverata incondizioni, il bilancio del gravestradale avvenuto ieri pomeriggiostrada statale SS691, nel tratto che collega l’Irpinia con il territorio salernitano, nel territorio del Comune di Valva.che ha visto coinvolte, una macchina nella quale vi era una famiglia con bambini e unche trasportava carciofi della Piana del. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato l’vettura are il tir. Nell’impatto,persone, un uomo, la moglie e i loro due figli, che si trovavano nell’abitacolo ...

