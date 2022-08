Incidente a Caronno | tamponamento e fuga | giallo su chi guidava l’auto

ilNotiziarioInd : Incidente a Caronno Pertusella, chi è il ciclista di 60 anni morto a Legnano -

Un ciclista di 62 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a unstradale avvenuto in via Rossini aPertusella, comune al confine tra milanese e varesotto, nella mattinata di giovedì 25 agosto. Tutto è accaduto poco prima delle 8, come riportato ...Un uomo di 62 anni è rimasto ferito in modo serio in untra la sua bici e un'auto, avvenuto questa mattina in via Gioacchino Rossini aPertusella. Lo scontro è avvenuto attorno alle 7,30 di oggi, giovedì, e ad avere la peggio come sempre ...Dev’essere ancora stabilito chi guidava la vettura che giovedì scorso, a Caronno Pertusella, ha tamponato un’auto in corso della Vittoria per poi darsi Dev’essere ancora stabilito chi guidava la vettu ...Dopo l'impatto con un'altra auto avvenuto a Caronno Pertusella la donna si è allontanata: la sua vettura è stata ritrovata dalla polizia locale poco lontano. Dopo una breve indagine gli agenti sono ri ...