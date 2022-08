Gf Vip 7, il reality non slitterà a causa delle elezioni: ecco cosa dovranno fare i concorrenti (Di sabato 27 agosto 2022) Manca sempre meno al via della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality più spiato d’Italia, anche quest’anno, vedrà al suo timone Alfonso Signorini. Ad accompagnarlo in quest’avventura anche due opinioniste; vedremo ritornare infatti sulla poltrona rossa Sonia Bruganelli e al suo fianco una new entry, ossia Orietta Berti. Da svariati giorni però si rincorrono le voci secondo le quali questa settima edizione del Grande Fratello Vip possa slittare e dunque non andare in onda da Lunedì 19 Settembre, come ormai era stato detto un po’ ovunque. Il motivo ormai è noto a tutti: le elezioni politiche. Queste avverranno il 25 Settembre e dunque sarebbe un problema per molti concorrenti che saranno rinchiusi all’interno della Casa di Cinecittà. Sarà dunque impedito loro il diritto al voto? E se invece potranno votare, come si ... Leggi su isaechia (Di sabato 27 agosto 2022) Manca sempre meno al via della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ilpiù spiato d’Italia, anche quest’anno, vedrà al suo timone Alfonso Signorini. Ad accompagnarlo in quest’avventura anche due opinioniste; vedremo ritornare infatti sulla poltrona rossa Sonia Bruganelli e al suo fianco una new entry, ossia Orietta Berti. Da svariati giorni però si rincorrono le voci secondo le quali questa settima edizione del Grande Fratello Vip possa slittare e dunque non andare in onda da Lunedì 19 Settembre, come ormai era stato detto un po’ ovunque. Il motivo ormai è noto a tutti: lepolitiche. Queste avverranno il 25 Settembre e dunque sarebbe un problema per moltiche saranno rinchiusi all’interno della Casa di Cinecittà. Sarà dunque impedito loro il diritto al voto? E se invece potranno votare, come si ...

