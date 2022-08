Fulmine colpisce 3 ragazzi romani sul Gran Sasso | uno è in coma

(Di sabato 27 agosto 2022) E’ in pericolo di vita, uno dei trecolpito oggi da unmentre si trovava a poca distanza dall’osservatorio astronomico di Campo Imperatore, sul. I tre giovani, due residenti nella Capitale, il terzo a Tivoli, erano andati a trascorrere una giornata in montagna quando illi ha colpiti. I primi due sono stati sbalzati e non hanno riportato gravi ferite, mentre il terzo, il 28enne Simone Toni, di Tivoli, è rimasto ferito gravemente. Cosa è accaduto I tre amici erano andati a fare un’escursione e stavano tornando alla loro auto quando, alle 12:42, unha centrato la loro auto. Manuel, 30 anni, e Christian, 24, sono volati in aria, ma per loro sono unde spavento e niente ferite. Simone, invece, è ...

La caduta di un fulmine ha causato la rottura di un tubo del metano posizionato all'esterno di un'abitazione provocando così una fuga di gas. E' successo in Toscana, a San Giovanni Valdarno (Arezzo), in via Vetri. ...... precisando che "l'altezza, la forma appuntita e l'isolamento sono i fattori dominanti che controllano il punto in cui un".